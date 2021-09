Após polêmica, Carol Dias diz que está estudando feminismo

Carol Dias causou polêmica ao dizer que admirava Meghan Markle apesar da duquesa ser feminista. A modelo, que é casada com o ex-jogador Kaká, disse que está estudando o movimento para entendê-lo melhor.

“Temos ou não temos a escolha de escolher? Fico na dúvida. É muito contraditório. ‘Você pode escolher, desde que você seja’. Porque se não for, será massacrada por, nada mais, nada menos, que outras mulheres. As mesmas que se dizem defensoras da mulher e seus direitos são as que estão de prontidão para te destruir com palavras”, escreveu Carol, que é mãe de Esther, de 11 meses.

Apesar disso, a modelo disse que está pesquisando mais sobre o feminismo. “‘Porque você deve tudo ao feminismo’. Estou, humildemente, estudando para encontrar esse tudo que eu devo. Porque eu reconheço que não sei de tudo”, ponderou.

