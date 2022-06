Após Pogba, Manchester United anuncia saída de outro jogador Jesse Lingard deixa os Red Devils após o fim de seu contrato

Após Pogba, o Manchester United anunciou a saída de Jesse Lingard nesta quarta-feira. O atleta de 29 anos deixa o clube sem custos por conta do fim de contrato e busca uma nova equipe em que possa ter mais minutos em campo.





Revelado nos Diabos Vermelhos, o meia-atacante viu seu tempo de jogo no Old Trafford cair em 2020/2021. Em janeiro, o atleta foi emprestado para o West Ham, onde realizou 16 partidas na Premier League, anotou nove gols e deu cinco assistências.

Os Hammers buscaram a aquisição definitiva de Lingard para a última temporada, mas não conseguiram entrar em acordo com o Manchester United. Insatisfeito, o jogador retornou, mas continuou sem participar de muitos jogos.

Em 22 partidas com os Red Devils no último ano, Lingard anotou apenas dois gols e contribuiu com duas assistências. Com sua saída, o Manchester United inicia uma reformulação no elenco que deve contar com a chegada de outros nomes.

E MAIS: