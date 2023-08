Após plataforma derrubar perfil, esposa de Faustão publica vídeo que causou bloqueio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/08/2023 - 16:18 Compartilhe

Luciana Cardoso, 46 anos, esposa do apresentador Fausto Silva, 73, teve um perfil derrubado pelo Instagram poucas horas após criá-lo com a intenção de conscientizar sobre a importância da doação de órgãos.

Irritada, a ex-modelo fez uma campanha por conta própria para driblar o bloqueio e resolveu publicar em sua conta pessoal o vídeo que provocou o cancelamento da página, uma menina de 11 anos chamada Lavínia.

Nos vídeos publicados por ela, pessoas transplantadas dão seus depoimentos sobre o processo que enfrentaram na fila de transplante até conseguir realizar a cirurgia e voltar a ter uma vida normal.

Luciana criou a página ‘Faustão do Meu Coração’, na última quarta-feira (24), mas teve a conta derrubada horas após a primeira publicação.

Empresa responsável pelo Instagram e pelo Facebook, a Meta diz que bloqueios podem acontecer em decorrência de violações de regras das plataformas.

Agora, além da menina de 11 anos, ela já publicou em seu perfil pessoal pessoal outros três relatos: a bailarina Vivian Nunes, 40 anos; uma mulher identificada apenas como Raquel, que mora na Inglaterra, mas fez um transplante de coração no Brasil por conta das maiores chances de conseguir o órgão pela fila do SUS (Sistema Único de Saúde); e, por fim, o vídeo de um casal em que a esposa relata ter recebido o rim do marido.

Faustão na fila de transplante

O apresentador Fausto Silva está internado desde 5 de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde passa por diálise e já está na fila pela espera de um transplante de coração, administrada no Brasil pelo SUS.

