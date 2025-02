Após pintar bigode de azul, Carmo Dalla Vecchia discute com internauta na web

Carmo Dalla Vecchia, de 53 anos, discutiu com uma internauta nas redes sociais, após ser criticado por pintar seu bigode e também as unhas de azul. Na noite desta terça, 18, ele compartilhou nos Stories do Instagram um print da discussão virtual e perguntou aos fãs se ele teria “exagerado” na discussão.

“Pra que esse bigode e unhas azuis? Está ridículo. Se fosse uma pessoa comum, estava todo mundo criticando, mas como é o Carmo Dalla Vecchia…”, declarou a mulher. O artista não deixou a crítica passar batido e disparou: “Sua vaca. Não… comecei mal. Vaca é bonita! Recomeçando: Geruza, seu sacolé de chorume! Vai à merda!”.

O ator continuou: “Não vim ao mundo para te agradar. Dá um zoom na sua foto do perfil e veja o que é ridículo. E não sou comum mesmo. Deixo isso para você. Sua comum!”.

Em recente participação no Mais Você, da Globo, Carmo explicou que está com o bigode azul por causa de uma peça que está atuando.