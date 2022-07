Após perrengue, Giovanna Ewbank chega em Portugal com os filhos

Após perrengue relatado por stories, Giovanna Ewbank mostrou hoje (27) que conseguiu embarcar com os filhos e chegar em Portugal.







Tudo aconteceu porque a atriz não estava com o passaporte brasileiro do caçula, Zyan. Com isso, ela precisou esperar uma autorização vinda do esposo e pai das crianças, Bruno Gagliasso, que está na Espanha. O impedimento ocorreu por falta do documento que a autorizasse a viajar sozinha com os filhos.

