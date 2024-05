Após perder um dos filhos gêmeos, Nadja Haddad se declara para o marido

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 11:19 Para compartilhar:

Nadja Haddad, de 43 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para se declarar ao marido, Danilo Joan, prefeito da cidade de Cajamar, em São Paulo, em meio ao luto que o casal enfrenta, com a morte do filho recém-nascido.

Nas redes sociais, Nadja compartilhou uma publicação que o marido fez lamentando a morte do filho e escreveu: “Ainda bem que temos um ao outro”.

A apresentadora deu à luz gêmeos antes do previsto, e Antônio não resistiu e morreu duas semanas após o parto. José, por sua vez, permanece internado na maternidade Pro Matre, em São Paulo.

O hospital disse não ter autorização para compartilhar informações sobre o paciente, e a assessoria de Nadja declarou que a família não vai se pronunciar, pois enfrenta um “momento muito delicado”.