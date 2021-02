Após perder processo, Danilo Gentili terá que pagar R$ 80 mil para doadora de leite

Danilo Gentili terá que reembolsar cerca de R$ 80 mil após ter perdido um processo para Michele Maximino, doadora de leite que o processou por danos morais depois que o apresentador a chamou em seu programa ‘A Tarde é Nossa’, em 2014, de “vaca” e a comparou com o ator de filme pornô Kid Bengala.

Segundo informações do portal G1, o valor inicial que seria cobrado era de R$ 200 mil, por determinação do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Porém, os envolvidos principiaram recurso no STJ, que conservou a deliberação em escala estadual e a alteração do processo incumbiu R$ 187 mil, divididos entre os três condenados.

Assim como o artista, o humorista Marcelo Mansfield e a Rádio e TV Bandeirantes também terão de pagar R$ 80 mil, com revisão de 1% ao mês.

“Estou feliz, porque a justiça foi feita. É uma vitória minha, em prol da amamentação, e uma prova de que ele estava errado”, declarou Michele ao veículo.

Ela ainda disse que a ‘brincadeira’ de Danilo Gentili lhe causou problemas psicológicos: “Isso afetou muito minha vida, porque tive que sair da cidade em que morava, precisei me tratar com psicóloga. Foi bastante doloroso, mas a gente tenta levar a vida”, concluiu.

