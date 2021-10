Após perder pontos em casa e com desfalques, Fluminense busca recuperação contra o Corinthians Equipes se enfrentam nesta quarta, às 21h, na Neo Química Arena; Fred e Luccas Claro não viajaram com o clube

Nesta quarta-feira, o Fluminense enfrenta o Corinthians, às 21h, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com desfalque de dois titulares, o Tricolor busca recuperar os pontos perdidos em casa, contra o Fortaleza e Atlético-GO. Além da luta pelo G6, o carioca tem uma motivação a mais: no último duelo em São Paulo, o time sofreu a maior goleada do histórico do confronto.

RETROSPECTO

Fluminense e Corinthians já se enfrentaram 60 vezes pelo Brasileirão. Destas, o Flu ganhou 20, enquanto o paulistano levou a melhor em 22 ocasiões, além dos 18 empates. Ainda que o histórico seja equilibrado, o Tricolor só venceu nove jogos na Neo Química Arena.

Na última partida no estádio, o Corinthians garantiu uma goleada por 5 a 0, na edição de 2020 da competição. No primeiro turno desta edição, as equipes empataram por 1 a 1, em São Januário, na 7ª rodada do campeonato.

ADVERSÁRIOS DIRETOS

​​Desde o início do segundo turno, a equipe de Marcão busca encostar na zona de classificação da Libertadores. Após sete jogos sem perder no Brasileiro, o grupo perdeu para o Fortaleza e empatou com o Atlético-GO no Maracanã. Assim, o Flu busca posição do Corinthians, 6° colocado com 37 pontos, mas mesmo se vencer fora de casa, não consegue ultrapassar o adversário nesta rodada.

DESFALQUES

​A situação da tabela não anima, assim como os desfalques do Tricolor para o confronto. Após terceiro cartão amarelo, o zagueiro Luccas Claro está suspenso e não viajou com a equipe para São Paulo. Nesta terça-feira, Fred fissurou o dedo do pé esquerdo e também é desfalque do Fluminense.

Desta forma, a missão de voltar para casa com os três pontos não é tarefa fácil, principalmente sem seu principal jogador. No entanto, caso vença o adversário, o Tricolor pode retomar o caminho das vitórias em noite marcada pela revanche e seguir em busca do seu objetivo principal na competição: a vaga na Libertadores 2022.

