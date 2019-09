Após perder pênalti, Reinaldo se diz confiante para próxima cobrança no São Paulo

O lateral-esquerdo Reinaldo desperdiçou a melhor chance de o São Paulo empatar a partida contra o Goiás, na noite desta quarta-feira, no Morumbi. Aos 23 minutos do segundo tempo, ele sofreu pênalti e fez a cobrança, mas o goleiro Tadeu defendeu. A equipe tricolor perdeu por 1 a 0, no duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota, o jogador são-paulino afirmou ter confiança para ser o cobrador na próxima oportunidade.

“Infelizmente, o pênalti eu bati um pouco sem força e o goleiro conseguiu chegar nela, foi um pouco no meio também. Paciência. É levantar a cabeça. Já bati pênalti e já fiz o gol. Hoje (quarta-feira), infelizmente, errei. Se tiver na próxima partida, vou com confiança bater de novo”, afirmou Reinaldo, que é o vice-artilheiro do elenco em 2019, com cinco gols, um a menos do que Pablo.

O lateral também lamentou a falta de pontaria da equipe. Além do pênalti perdido, ele desperdiçou boa chance de cabeça, após cruzamento na medida de Luan. No primeiro tempo, Daniel Alves já havia perdido ótima oportunidade, também depois de cruzamento de Luan.

“Tivemos um bom volume. O São Paulo teve outra chance no segundo tempo de cabeça que acabei errando. Estamos chegando, infelizmente não estamos concluindo bem em gol. Temos que trabalhar, porque tem muita competição pela frente e tenho certeza de que vamos reverter essa situação dentro de casa”, disse Reinaldo, lembrando que o retrospecto do São Paulo no Morumbi tem quatro vitórias, seis empates e agora uma derrota.

O São Paulo está em sexto lugar no Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, a equipe visita o líder Flamengo no sábado, no Maracanã. A diferença entre os times é de 13 pontos. O elenco tricolor se reapresenta na tarde desta quinta-feira, no CT da Barra Funda.