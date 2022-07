Após perder dois zagueiros, Chelsea anuncia chegada de Koulibaly Defensor senegalês assina contrato com clube inglês até 2026

O Chelsea anunciou a contratação do zagueiro Koulibaly neste sábado. O ex-Napoli assinou contrato com a equipe de Londres até 2026. O defensor é o segundo reforço confirmado dos Blues, que já anunciaram Sterling.

A chegada do senegalês era tratada como prioridade pelo técnico Thomas Tuchel após as saídas de Antonio Rüdiger e Andreas Christensen para Real Madrid e Barcelona, respectivamente. Ainda assim, os ingleses ainda buscam mais reforços para o setor.

De acordo com as especulações do mercado de transferência, o Chelsea mira a contratação de Kimpembé, do Paris Saint-Germain. Os Blues cogitaram a chegada de AKé, mas o holandês optou por permanecer no Manchester City.

Na última temporada, Koulibaly participou de 27 partidas com a camisa do Napoli pelo Campeonato Italiano. Apesar de ser zagueiro, o veterano de 31 anos anotou três gols e contribuiu com três assistências.

E MAIS: