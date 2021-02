Após perder concorrência da Caixa Seguridade, Wiz detalha situação das receitas

Em fato relevante, a Wiz Corretora relatou que não se sagrou vencedora nos blocos de oferta do processo competitivo promovido pela Caixa Seguridade para oportunidade de negócios de co-corretagem nas linhas de saúde, grandes riscos, auto e recuperação em produtos de seguridade.

Uma das ganhadoras da concorrência pela conta da Caixa Seguridade foi a Alper Consultoria e Corretora de Seguros, conforme também fato relevante publicado na noite de sexta-feira, 12, no bloco de oferta de saúde e odonto. O acordo operacional terá contrato de dez anos.

A Wiz lembra que o resultado não prejudica seu direito de receber comissões por apólices comercializadas antes do dia 15. A companhia lembra que a comercialização de seguros na Caixa representou 44,5% da receita bruta consolidada da corretora em 9 meses do ano de 2020. Essas receitas deixarão de ser recorrentes.

Já as receitas que continuarão a ser recorrentes, por apólices vendidas até o dia 15, representaram 28,9% do total da Wiz nos três primeiros trimestres do ano passado. A companhia vai continuar prestando serviços à Caixa por meio de contratos de “backoffice” e por outras atividades, principalmente no segmento de consórcios.

Em sua manifestação, a Wiz informou que continuará focada em sua estratégia de crescimento inorgânico por meio da construção de parcerias junto a empresas líderes de mercado e vem atuando na diversificação de fontes de receitas. “A companhia está bem estruturada para aproveitar oportunidades que permitam criar valor a partir de sua expertise na comercialização de produtos financeiros e seguros”, afirma Heverton Peixoto, CEO da Wiz, na nota.

