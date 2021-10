Após perder boa parte da vantagem na ponta, Coritiba precisa quebrar jejum na Série B Equipe de Gustavo Morínigo que está próxima de assegurar retorno a elite do futebol nacional não vence há quatro rodadas

Se antes o Coritiba sustentava uma liderança bastante confortável na tabela de classificação da Série B, agora a equipe se necessitada de vencer o Sampaio Corrêa, na próxima terça-feira (19), para não depender de qualquer outro resultado visando permanecer na ponta da tabela.

Vindo de quatro partidas sem vencer onde os dois últimos duelos foram as derrotas para Cruzeiro e Vasco, o Coxa perdeu a “gordura” para somente duas unidades de distância para o Botafogo, time que vive situação animica totalmente oposta na Série B.

Para estar mais próximo da vitória no embate que acontecerá na cidade de São Luis, um dos elementos que necessitam de recuperar o melhor desempenho é o ataque. Nos últimos quatro confrontos, a equipe fez somente dois gols e tomou seis em assunto que chegou a ser abordado pelo treinador durante entrevista coletiva:

– Era muito mais sólida. Estamos com alguns problemas e sou o primeiro responsável. Temos que buscar soluções para não acontecer mais.

Pensando na equipe que começará a partida no Castelão, existe a expectativa para que o meio-campista Willian Farias tenha condições após se recuperar de um quadro viral que o tirou do embate frente ao Vasco, no Rio de Janeiro.

