Após perder bebê, Sabrina Sato volta a gravar na Globo e agradece carinho: ‘Obrigada, meus companheiros’

Sabrina Sato, 43, agradeceu aos companheiros de trabalho pelas mensagens de carinho após perder o bebê que estava esperando com Nicolas Prattes, 27. A apresentadora voltou a trabalhar oficialmente nove dias após o anúncio do ocorrido.

No Instagram, Sato publicou fotos com o look usado na volta às gravações da 5º temporada do Masked Singer Brasil: “Vamos em frente com muita fé, amor e vontade de viver! Obrigada meus companheiros do Masked Singer Brasil, TV Globo e vocês sempre pelo carinho. Sou muito grata pela profissão que exerço”.

Ela continuou dizendo que voltou a trabalhar recentemente e que o dia foi marcado pela coletiva de apresentação dos novos integrantes do programa musical. “Masked Singer Brasil estreia em janeiro na Globo.”

Além de Sabrina, Tony Ramos, Tata Werneck e Belo também farão parte da nova edição do programa como jurados.