Após perder a liderança, Vítor Pereira analisa equipe do Corinthians: ‘Não é um elenco perfeito’ O Corinthians, com o empate diante do América-MG, deixou a liderança escapar

Neste domingo (29), o Corinthians empatou, em casa, contra o América-MG, pelo Campeonato Brasileiro, por 1 a 1. O resultado decretou o 5º empate consecutivo da equipe alvinegra e também fez com que o time perdesse a liderança do Nacional. Depois da partida, o técnico Vítor Pereira concedeu uma coletiva para os jornalistas e comentou sobre a força do elenco corintiano.





– Quando eu aceitei o convite do Corinthians, eu aceitei o elenco do Corinthians. Portanto, eu aceitei o desafio, agora, nós sabemos que não é um elenco perfeito. Quando temos 3 ou 4 jogadores lesionados, como tivemos a infelicidade de perder o Paulinho, Jô, João Victor e o Willian agora. Já disse uma vez, se esses jogadores de qualidade forem castigados com entradas violentas e se certas entradas não forem punidas com vermelho, esse tipo de jogador vai ficar muitas vezes de fora – disse o treinador.

O comandante português, que ainda não perdeu em casa no Brasileiro, fez questão de falar sobre as peças disponíveis do time e alguns setores da equipe.

– Sabemos que o elenco, em determinadas posições, nós temos que olhar para a realidade do clube. Temos que fazer uma análise e daqui um tempo tentar pontualmente reforçar uma ou outra posição. Se não for possível, o trabalho será recuperar os lesionados e continuar a evoluir os jovens da base – comentou Vítor Pereira.

Agora, o Corinthians se prepara para uma sequência de jogos do Campeonato Brasileiro. O próximo duelo é contra o Atlético-GO, fora de casa, no sábado, às 20h30.

