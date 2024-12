Após perder 2 finais, Atlético-MG busca fugir da Série B diante do também ameaçado Athletico-PR

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/12/2024 - 7:30 Para compartilhar:

Vice-campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, o Atlético-MG pode sofrer uma das quedas mais drásticas em um mesmo ano no Brasileirão. O time mineiro faz um jogo de vida ou morte diante do Athletico-PR, neste domingo, às 16h, na Arena MRV, pela última rodada. Quem perder, pode ter o rebaixamento decretado. Este jogo ganhou um inesperado clima de decisão e será disputado com portões fechados.

A direção do clube mineiro desistiu de seu pedido de efeito suspensivo por entender que não houve nenhuma manifestação por parte do STJD. Depois dos incidentes com sua torcia na decisão da Copa do Brasil na Arena MRV, o clube pegou punição de seis mandos. Três deles sem torcida, tendo já cumprido dois. E outros três com a presença limitada de público, com mulheres, idosos, crianças, pessoas com deficiência e adolescentes de até 16 anos.

A crise está instalada no clube mineiro, que demitiu o técnico Gabriel Milito após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, no Rio. Com o time sem conseguir reagir, a diretoria optou por um choque de realidade para não ir do céu ao inferno em questões de semanas. O clube entra na rodada final na 14ª posição, com 44 pontos.

O Athletico-PR, por sua vez, perdeu a chance de garantir a permanência, ao ser derrotado por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, outro rival direto na luta contra a queda, na quinta-feira, em Curitiba. O time paranaense é o primeiro fora da degola, com 42 pontos. A equipe paulista tem 41.

Para evitar o rebaixamento, qualquer uma das equipes só precisa vencer. O Atlético-MG ainda joga pelo empate. Em caso de derrota, o time mineiro precisa torcer contra Bragantino ou Fluminense. Pelo lado paranaense, os olhares ficam todos sobre o time de Bragança Paulista.

O retrospecto entre os clubes é equilibrado, com 30 vitórias do Atlético-MG, 25 do Athletico-PR e 13 empates. Nos dois últimos jogos no Mineirão, os mineiros venceram por 2 a 1.

O Atlético-MG terá no banco de reservas Lucas Gonçalves, auxiliar da casa, com a missão de conduzir o time à permanência na elite. Ele não deverá contará com o atacante Paulinho, que passou por uma cirurgia por causa de uma fratura por estresse na tíbia direita.

Sem ninguém suspenso, o treinador interino deve atuar com força máxima e pode abrir mão do esquema com três zagueiros. As esperanças estão todas depositadas na dupla ofensiva, formada por Hulk e Deyverson.

“Temos uma parcela de culpa muito grande de tudo que a gente vem apresentando dentro de campo. Temos uma final domingo contra o Paranaense. Vamos fazer de tudo para ganhar o jogo”, afirmou Scarpa.

Do outro lado, Lucho González pode fazer sua última partida no comando do Athletico-PR. O treinador também apostará na força máxima e deve promover o volante Fernandinho e o atacante Canobbio ao time titular. Eles entraram no decorrer da partida na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino.

O treinador não terá desfalques por suspensão. Ele só não poderá contar com os jogadores que estão entregues ao departamento médico, casos dos atacantes Julimar e Mastriani.

“A esperança é que só depende de nós. Não podemos descansar, vamos nos preparar da melhor forma. Sabemos que o nosso rival também está nessa briga. É uma final. Não há muito o que prometer se não a entrega total do time, como se viu hoje. O futebol tem disso, e temos que aceitar. A cobrança existe, o torcedor está chateado e a gente percebe isso. Neste esporte, cargo e clube, a cobrança e a pressão sempre vão existir”, disse Lucho.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X ATHLETICO-PR

ATLÉTICO-MG – Everson; Saravia, Junior Alonso, Battaglia e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernard; Hulk e Deyverson. Técnico: Lucas Gonçalves (interino)

ATHLETICO-PR – Mycael; Leo Godoy, Thiago Heleno, Belezi e Esquivel; Fernandinho, Christian, Erick e Nikão; Cuello e Canobbio (Pablo). Técnico: Lucho González.

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).