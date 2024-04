Após pedido de indenização, Justiça determina que Ana Hickmann e ex-marido prestem contas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/04/2024 - 16:12 Para compartilhar:

A Justiça de São Paulo determinou que Ana Hickmann, 43 anos, e o ex-marido, Alexandre Correa, 51, apresentem prestação de contas no prazo de 20 dias. A decisão, assinada pela juíza Renata Cristina Rosa da Costa Silva, da Vara de Famílias e Sucessões de Itu (SP), acontece após o empresário entrar com pedido de pensão contra a ex.

De acordo com publicação no site da revista Quem, desta quarta-feira, 10, a magistrada determina que Ana apresente os balancetes mensais de suas empresas, a partir de novembro de 2023, momento em que ela a Alexandre se separaram e o empresário perdeu o direito de manter o controle das empresas que eles construíram juntos.

Na ação de indenização, Alexandre pede gratuidade de Justiça e alimentos compensatórios, para reparar a perda do poder aquisitivo com o fim da vida em comum.

Em sua decisão, a juíza ordena que a apresentadora se manifeste sobre as alegações do ex-marido, que envolvem exclusão dele do plano de saúde empresarial e utilização do imóvel emprestado por ela à irmã, Fernanda Hickmann.

Os dois deverão, também, apresentar suas declarações de imposto de renda apresentadas neste ano à Receita Federal.

A juíza também deu um prazo de 20 dias para que Alexandre Correa apresente os extratos bancários de todas as suas contas e de todos os seus cartões de crédito dos últimos 8 meses.