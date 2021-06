Após pedido de Cármen Lúcia, Presidente do STF agenda julgamento de ação de suspensão da Copa América

O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu o pedido da ministra Cármen Lúcia, nesta terça-feira (8), para colocar na pauta a ação que pede a suspensão da Copa América no Brasil.

O presidente da Suprema Corte marcou para a próxima quinta-feira (10) a sessão extraordinária que vai julgar o tema.

Ao todo foram duas ações, uma do Partido dos Trabalhadores (PT) e outra do Partido Socialista Brasileiro (PSB), as quais requisitaram ao STF que impeça a realização do torneio de seleções no País. Vale lembrar que a Copa América está agendada para iniciar no próximo domingo, com Brasil e Venezuela no jogo de abertura no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O PSB alegou no pedido “a intensa circulação de visitantes em território nacional promoverá evidente propagação do vírus da Covid-19 por diversos Estados brasileiros, bem como a potencial entrada de novas variantes virais em território nacional, em momento no qual as autoridades sanitárias já lutam contra a sedimentação da variante indiana”.

O motivo principal alegado pelos contrários ao torneio no Brasil é o estado da pandemia de Covid-19 no Brasil. Assim como aqui, as antigas sedes, Argentina e Colômbia, também desistiram de sediar a competição por conta da falta de controle no combate à doença.

