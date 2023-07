Após pausa repentina na carreira, Joelma atualiza fãs: ‘Recarregando as energias’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 13:04 Compartilhe

No dia 22 de julho, após passar mal durante um show em Santa Maria das Barreiras, no Pará, Joelma anunciou uma pausa na carreira, por recomendação médica. Fãs da cantora ficaram preocupados com a situação, visto que no mesmo mês a artista já havia cancelado parte da agenda por problemas de saúde.

Após o último ocorrido, Joelma ficou mais ausente das redes sociais. Contudo, nesta quinta-feira, 27, decidiu atualizar o público sobre seu estado. No Instagram, a cantora mostrou alguns registros caminhando na praia e disse estar sob os cuidados da família.

“Bom dia, meus amores! Tô por aqui com minha família recarregando as energias, restaurando minha saúde pra poder estar com vocês logo, logo! Estou recebendo todo o carinho que vocês estão me enviando! Muito obrigada”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joelma (@joelmaareal)

O afastamento de Joelma dos palcos

Em comunicado divulgado na manhã do dia 23 no Instagram, Joelma escreveu: “Meus babys, cantar pra vocês e estar com vocês é o que eu mais amo. Já são quase 30 anos de carreira levando esse dom que Papai do Céu me deu para os palcos, mas neste momento preciso cuidar de minha saúde para poder voltar 100%. Obrigada por tudo! Amo vocês”.

Na sequência, o escritório que administra a carreira da cantora informou: “Joelma não se sentiu bem no show da noite deste sábado (22) por causa de uma recaída e, portanto, por orientação médica, seguirá em tratamento de saúde e terá a agenda de shows cancelada por período indeterminado”.

