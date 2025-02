Após passar mal, Shakira deixa hospital em Lima e agradece fãs

LIMA, 17 FEV (ANSA) – A cantora Shakira deixou nesta segunda-feira (17) o hospital em Lima, no Peru, onde havia sido internada ontem com “dores abdominais”.

A informação foi confirmada pela própria colombiana em suas redes sociais, em publicação dedicada aos fãs.

“Obrigada a todos por suas mensagens de carinho. Me dão tanta força! Amo vocês com todo o meu coração”, escreveu a artista em seu Instagram.

Após apresentações no Brasil como parte da turnê mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”, Shakira seguiu para o Peru, mas teve de cancelar o show programado no domingo por se sentir mal. Ainda não há informações oficiais se a apresentação prevista para hoje à noite em Lima acontecerá.

Segundo a imprensa peruana, a internação da cantora foi causada por um problema alimentar após sua equipe ter levado comida de um restaurante local à ela, que estava no hotel.

(ANSA).