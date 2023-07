Após passagem por UTI, Madonna está no ‘caminho da recuperação’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/07/2023 - 14:28 Compartilhe

Madonna está “no caminho da recuperação”, disse a estrela nesta segunda-feira (10) após ser internada devido a uma infecção bacteriana. Esta é a primeira declaração da rainha do pop desde que chegou à unidade de tratamento intensivo (UTI), no mês passado.

“Meu primeiro pensamento quando eu acordei no hospital foi no meu filho”, afirmou Madonna, de 64 anos, em uma publicação no Instagram.

“Meu segundo pensamento foi que eu não queria desapontar ninguém que comprou ingressos para minha turnê”, lamentou.

A doença fez a cantora adiar sua esperada turnê “Celebrations”, marcada para começar no dia 15 de julho e com 84 datas definidas.

Seu empresário explicou que “uma recuperação completa é esperada”.

“Meu foco agora é na minha saúde e em ficar mais forte e garanto, eu estarei de volta com vocês assim que eu puder”, compartilhou a vocalista de “Like a Virgin” e “Material Girl”.

O novo plano é começar sua turnê em 14 de outubro em Londres, na Europa, conforme programado. Os shows nos Estados Unidos, que deveriam acontecer antes, serão remarcados para datas posteriores.

As paradas nos Estados Unidos incluem Detroit, Chicago, Miami e Nova York, a cidade onde sua ascensão ao estrelato começou.

Madonna foi submetida em 2020 a uma cirurgia de substituição do quadril após uma lesão sofrida em sua turnê “Madame X”.

No fim de semana, Madonna foi flagrada de bom humor enquanto caminhava por Nova York com um amigo, de acordo com imagens publicadas por um apresentador de podcast de entretenimento no TikTok.

