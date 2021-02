Após passagem na Ásia, volante Kalu comemora acerto com a Jataiense Jogador estava há três anos atuando do futebol asiático e acertou com o clube goiano

Depois de três temporadas atuando no exterior, o volante Ronaldo Kalu acertou a sua volta ao futebol brasileiro. O atleta acertou com o Jataiense, que disputará a primeira divisão do futebol Goiano depois de dez anos. Kalu comemorou o acerto com o time.

– Estou muito feliz e motivado com essa oportunidade na Jataiense. Chego com muita vontade de vencer e colocar a equipe entre os primeiros. Temos treinado forte e espero que possamos fazer uma grande competição – disse.

Natural de Coração de Jesus (MG), Ronaldo Kalu iniciou a sua carreira no Ferroviário. A passagem de maior destaque foi no Tupi, onde ficou entre 2017 e 2018, e chamou atenção do Manama Club, do Bahrein. No país Asiático ainda defendeu o East Riffa. Kalu falou sobre as pretensões do clube.

– Nosso primeiro objetivo será manter a equipe na elite e conseguir a classificação para a segunda fase. Espero que possamos alcançar os objetivos. Depois vamos buscar sempre continuar avançando e buscar chegar o mais longe possível – concluiu.

