Após participar de posse, Meloni deseja bom mandato para Trump

ROMA, 20 JAN (ANSA) – Após participar da cerimônia de posse de Donald Trump, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, desejou um bom mandato ao novo presidente dos Estados Unidos, além de destacar que o bom relacionamento entre os países seguirá firme.

“Estou certa de que a amizade entre nossas nações e os valores que nos unem continuarão a fortalecer a colaboração entre a Itália e os EUA, enfrentando juntos os desafios globais e construindo um futuro de prosperidade e segurança para nossos povos”, escreveu a chefe de governo italiana em suas redes sociais.

Meloni, principal interlocutora do magnata e de seu aliado Elon Musk na Europa, viajou aos EUA para acompanhar a posse de Trump em Washington. Na ocasião, a premiê foi vista ao lado de Javier Milei, presidente da Argentina.

“A Itália estará sempre comprometida em consolidar o diálogo entre os Estados Unidos e a Europa, como um pilar essencial para a estabilidade e o crescimento das nossas comunidades”, complementou.

O novo mandatário americano prometeu uma “era dourada” para o país e delineou as principais bandeiras de seu segundo mandato, como a declaração de emergência na fronteira com o México, a promessa de impor tarifas contra importações e a ameaça de tomar o Canal do Panamá, em seu primeiro discurso após tomar posse nesta segunda-feira (20).

Trump ainda assinará ordens executivas para retirar os EUA do Acordo de Paris sobre o Clima, medida que já havia sido feita por ele em 2017 e foi revertida por Biden em 2021, para desmontar o “Novo Green Deal”, política de incentivos a investimentos verdes do governo anterior. (ANSA).