Após paralisação, canal de acesso do Porto do Rio de Grande é liberado

São Paulo, 13 – O canal de acesso do Porto de Rio Grande ao terminal de contêineres foi liberado na tarde desta terça-feira, 13, informou a assessoria de imprensa da Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul (Portos RS) ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A previsão é de que o acesso do canal aos demais terminais sejam liberados amanhã.

O canal estava bloqueado após um barco pesqueiro ter colidido com um navio e afundado na segunda-feira. Conforme a superintendência, o tráfego no canal foi interrompido para resgate da embarcação e rastreamento dos equipamentos perdidos do barco nos canais do porto.

Segundo a assessoria, oito embarcações aguardavam o restabelecimento da operação para deixar o porto e outras oito esperavam a normalização para entrar e continuar com suas movimentações. Trata-se de embarcações de cargas variadas.

Neste momento, segundo a assessoria, não é possível estimar quantas dessas embarcações carregam produtos agrícolas. Parte do escoamento da soja gaúcha, que está sendo colhida neste período, passa pelo Porto de Rio Grande com destino ao mercado externo.

Veja também