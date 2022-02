Após Overmars, auxiliar técnico do Ajax é acusado de assédio sexual Dirigente já havia sido demitido pelo mesmo motivo há duas semanas, e agora outra denúncia surge contra Winston Bogarde, braço direito do técnico Erik Ten Hag

Há duas semanas, Marc Overmars, ex-jogador e dirigente do Ajax, foi demitido após acusações de assédio sexual. Nesta segunda-feira, outro membro do clube holandês está sendo investigado pelo mesmo crime. De acordo com a ‘NRC’, o alvo agora é Winston Bogarde, auxiliar do técnico Erik Ten Hag.

Uma mulher acusou Bogarde de enviar mensagens ‘impróprias no final de 2020. Como a vítima não faz parte do clube, a investigação se dá fora da equipe holandesa. A mulher entrou em contato com o Ajax e alegou que o auxiliar de Ten Hag a deixou com ‘danos psicológicos graves’.

Ainda segundo o portal, o Ajax analisou o caso e afirmou que o assunto é de ‘vida privada’ e Bogarde não sofrerá consequências. O clube também considerou que houve consentimento na relação entre os dois. Overmars foi desligado por assédio contra funcionárias do clube.

