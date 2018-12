Após outro habeas corpus negado, João de Deus dorme em cela individual

João de Deus, de 77 anos, passou a quarta noite preso no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia após ter dois pedidos de habeas corpus negados. Ele foi preso no último domingo (16), acusado de cometer abusos sexuais em atendimento espirituais. As informações são do G1.

O médium dormiu em uma cela individual, segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), mas convive com outros quatro presos durante o dia.

A defesa de João de Deus tenta o habeas corpus desde a sua prisão. O último pedido foi feito ao Superior Tribunal de Justiça, na quarta-feira (19), mas o ministro Nefi Cordeiro negou a solicitação. Ele afirma que o sumiço do médium após o pedido de prisão e a movimentação financeira realizada são indícios suficientes para um risco de fuga.