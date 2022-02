Após ouro em Pequim, Arianna Fontana critica federação italiana

PEQUIM, 8 FEV (ANSA) – Após ter conquistado uma histórica medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno de Pequim, na China, a patinadora Arianna Fontana criticou a Federação Italiana de Esportes de Gelo (Fisg) e ameaçou não disputar a edição de 2026 do megaevento esportivo, que será em Milão e Cortina d’Ampezzo.

A conturbada relação entre Fontana e a Fisg teria começado pelo fato da esquiadora ter escolhido o próprio marido, Anthony Lobello, para ser seu treinador. A multicampeã também deixou as Fiamme Gialle (Chamas Amarelas) e compete pelo Bergamo IceLab.

“Para eu estar em Milão e Cortina d’Ampezzo como atleta, algumas coisas precisam mudar. Caso contrário, vocês vão me ver em uma outra função. Não coloco meu técnico e minha família novamente na situação em que estou agora”, comentou Fontana, que passou a treinar em estruturas diferentes da federação.

Já sobre a decisão de ser treinada por Lobello, Fontana afirmou que acertou ao escolher o marido, pois os dois foram medalhistas de ouro em PyeongChang e Pequim.

“Cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha. Continuo convencida da escolha de Anthony Lobello como meu técnico e o ouro que conquistamos é a demonstração mais clara de que foi a escolha certa”, disse.

A multicampeã italiana revelou ainda que passou por “situações difíceis” antes das Olimpíadas e denunciou que outras pessoas não queriam que ela competisse na capital chinesa.

“Meu técnico e eu passamos por situações difíceis, porque havia pessoas que não nos queria aqui e não ajudavam em nada. Eles tentaram encontrar uma maneira de nos machucar, mas conseguimos continuar. Depois de PyeongChang, havia atletas do sexo masculino mirando em mim no gelo, me derrubando e tentando me atacar sempre que tinham chance. Não era seguro para mim naquela época treinar com a Itália, essa é uma das razões pelas quais fui para a Hungria”, comentou Fontana.

O presidente da Fisg, Andrea Gios, respondeu as críticas feitas por Fontanna ao dizer que tudo será resolvido após as Olimpíadas de Pequim.

“Não pretendemos comentar as críticas de Fontana. Estamos satisfeitos com o resultado que ela alcançou e a esplêndida medalha que ganhou, ela é uma campeã extraordinária e aceitamos todas as críticas. Queremos deixa-la calma e serena para as próximas provas e vamos esclarecer com calma após os Jogos”, declarou o dirigente. (ANSA).

Saiba mais