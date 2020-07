Após ostracismo, Andrey celebra a boa fase: ‘Aprendi com meus erros’ Volante teve destaque em 2018, foi pouco utilizado em 2019, mas neste 2020 teve destaque tanto com Abel Braga quanto no início de trabalho de Ramon Menezes

Jogador que mais mudou de perspectiva da temporada passada do Vasco para a atual é Andrey. O volante de 22 anos foi pouco utilizado em 2019, depois de se destacar em 2018. Desta vez, se vê titular e importante com dois técnicos e no melhor momento da carreira.

– Sim, é meu melhor momento no Vasco. Aprendi com meus erros. Fiz alguns gols em 2018, mas o Andrey de 2020 está mais maduro, mais completo. Fico feliz de estar vivendo esse momento – comemorou, durante transmissão da Vasco TV da noite desta terça-feira.

Durante a live, Andrey admitiu que esteve acima do peso e que foi cobrado por diferentes treinadores. Vanderlei Luxemburgo lhe citou publicamente, após uma vitória. Mas a reapresentação para a pré-temporada, em janeiro também foi com quilos a mais. Houve entrevero com Alberto Valentim, mas nada grave. De todo modo, as críticas internas e externas fizeram o meio-campista evoluir.

– Uma das coisas, também, que me fez buscar bastante foi que 2019 foi um ano muito bom entre torcida e jogadores. Quando via o estádio lotado e eu sem poder ajudar em campo, eu ficava feliz pelo resultado, mas triste por não poder ajudar em campo. Eu botei na cabeça que tinha que mudar, que 2020 tinha que ser diferente. A gente ouve críticas, algumas são construtivas, mas eu falava que tinha que calar a boca de quem estava me criticando. Graças a Deus, as coisas estão acontecendo, mas temos todo o Campeonato Brasileiro ainda. Tenho que continuar com o foco e ter o 2020 como resposta para mim – projeta Andrey.

