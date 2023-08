Após operação contra Zambelli, líder do PL diz que não concorda ‘com eventuais erros cometidos por parlamentares’

Mauro Balhessai Mauro Balhessa https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 02/08/2023 - 13:05 Compartilhe

Após ser deflagrada a Operação 3FA, que tem como principal alvo a deputada Federal Carla Zambelli, do Partido Liberal, o líder da legenda, Valdemar Costa Neto, fez uma postagem no Twitter, na qual ratifica a legitimidade tanto da Polícia Federal bem como do Supremo Tribunal Federal. Além disso, ele afirmou que não concorda com eventuais erros cometidos por parlamentares.

“Qualquer operação da Polícia Federal determinada pelo Supremo Tribunal Federal deve seguir rigorosamente a Constituição e se fundamentar em indícios reais de irregularidades”

E completa: ‘não concordamos com eventuais erros cometidos por parlamentares do partido, mas queremos que lhes sejam garantidos os direitos constitucionais e a presunção de inocência”.

+ Moraes autoriza apreensão de eletrônicos e armas de deputada Zambelli

+ Equipe de Carla Zambelli pagou R$ 13.500 para hacker da Vaza Jato

Qualquer operação da Polícia Federal determinada pelo Supremo Tribunal Federal deve seguir rigorosamente a Constituição e se fundamentar em indícios reais de irregularidades. Não concordamos com eventuais erros cometidos por parlamentares do partido, mas queremos que lhes sejam… — Valdemar Costa Neto (@CostaNetoPL) August 2, 2023

Resumo:

A equipe da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) realizou pagamentos via Pix totalizando R$ 13.500 para o hacker Walter Delgatti Neto, segundo o documento divulgado pelo STF ;

; Delgatti Neto teria sido pago por assessores de Zambelli para invadir sistemas informáticos do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), com o objetivo de expor eventuais vulnerabilidades do Poder Judiciário brasileiro;

teria sido pago por assessores de Zambelli para invadir sistemas informáticos do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), com o objetivo de expor eventuais vulnerabilidades do Poder Judiciário brasileiro; Vale lembrar que o hacker ficou conhecido por invadir celulares dos procuradores da Lava Jato e vazar conversas, o que culminou na Vaza Jato.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias