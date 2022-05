Após oito rodadas do Brasileirão, Galo tem dois pontos a mais que em 2021 Equipe de Turco possui aproveitamento melhor em relação a equipe de Cuca

O Atlético-MG derrotou o Avaí por 2×1 neste domingo em jogo válido pela oitava rodada do Brasileirão, e atingiu 15 pontos no campeonato. Apesar de enfrentar críticas e passar por desconfiança da torcida, a equipe de Turco Mohamed faz uma campanha melhor que em 2021 até então.





No ano em que foi bicampeão do Campeonato Brasileiro, o Galo chegou a oitava rodada do torneio com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e três derrotas. Ao final da oitava rodada, o time de Cuca era quinto colocado no Brasileirão.

Na atual edição do Campeonato, o Atlético-MG tem 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota em oito rodadas. O time de Turco Mohamed é segundo colocado do Campeonato Brasileiro, com o mesmo número de pontos do líder Palmeiras, que possui o melhor saldo de gols.

O Galo voltará a campo no próximo domingo (5) em partida contra o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo. Líder e vice-líder, a partida poderá decidir quem tomará a ponta do Brasileirão.

