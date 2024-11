Após oito anos, trecho proibido e cortado de entrevista de Britney Spears sobre tutela é divulgado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2024 - 16:19 Para compartilhar:

Desde o fim da polêmica sobre sua tutela em 2021, a cantora Britney Spears não concedeu entrevistas e se manteve mais reclusa. Porém, recentemente, veio à tona um trecho de uma declaração feita em 2016, que havia sido cortada na época a pedido de sua equipe por não permitir que ela tratasse do assunto.

A tutela de Britney Spears começou após um surto em 2007. Até o ano de 2021, o pai da cantora tinha total controle sobre sua carreira e finanças.

Após uma batalha judicial, a artista conseguiu colocar fim à tutela. Desde então, ela publicou nas redes sociais algumas legendas enigmáticas e compartilhou vídeos dançando, muitas vezes de biquíni e lingerie.

Recentemente, foi divulgado um trecho de uma entrevista da cantora ao programa de TV ‘The Jonathan Ross Show’ em que ela afirmou que, na época, fazia oito anos que estava sob controle legal do pai e abordou brevemente essa situação.

O pedaço da gravação, que teve de ser cortado, foi ao ar durante um especial do canal de TV, para relembrar momentos icônicos do talk show. Na gravação, Jonathan questionou Britney sobre o álbum em que tinha trabalhado. “Você está mais envolvida musicalmente nesse do que nos anteriores? Então você assumiu o controle. Você está mais no controle da sua música do que antes? Por que demorou tanto? Por que você esperou até agora para fazê-lo?”.

A cantora não hesitou em responder: “Bem, hmm, há muitos motivos, mas não vou entrar na história toda. […] Desde a tutela… senti que muitas das coisas eram planejadas para eu fazer e, sabe, me diziam o que fazer. E eu pensei: para este [álbum], quero que seja como meu bebê, quero fazer do meu jeito, e fui muito estratégica na forma como fiz isso, então, sim, por isso significa tanto para mim”.

Britney foi ovacionada pelo público após a resposta e, na sequência, Jonathan perguntou se ela estava “feliz” e em um “bom lugar”. “Sim, senhor”, disse ela.

Nos comentários do trecho publicado, fãs celebraram que isso finalmente veio a público. “Não acredito que estamos realmente vendo isso. Pensei que esse dia nunca chegaria. Britney, você é tão forte. Nós AMAMOS você!”, disse uma. “Estou feliz que isso finalmente vazou”, comentou outra. “Não acredito que ela realmente fez isso e eles simplesmente cortaram, mas estou feliz que agora vimos isso”, celebrou outro.