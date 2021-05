Após o empate sem gols com o São Paulo, Nino diz: ‘Merecíamos os três pontos’ Tricolor foi melhor em boa parte do jogo, perdeu pênalti com Nenê, mas não conseguiu tirar o zero do placar

Neste sábado, o Fluminense estreou no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no Morumbi. Após perder um pênalti com Nenê ainda no primeiro tempo, o Tricolor até foi melhor, mas não desempatar a partida que terminou em 0 a 0. Seguro na defesa e um dos melhores do Flu, Nino falou que a equipe merecia a vitória, mas garantiu que o resultado não foi ruim.

Para o zagueiro, o Fluminense foi superior e merecia a vitória. Entretanto, Nino admitiu que o resultado não foi ruim e que o Tricolor começou bem o Brasileirão, rumando a fazer novamente uma campanha sólida.

– A gente sabe que todo ponto no Campeonato Brasileiro é muito importante, eu acho que todos concordam que o empate com o São Paulo, no Morumbi, é um bom resultado, mas realmente a gente sai lamentando, acredito que a gente teve mais próximo da vitória, então merecíamos os três pontos, mas a gente começou o campeonato bem e tem tudo para manter, e fazer uma boa campanha novamente esse ano.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta a campo no próximo sábado, às 11h (de Brasília), no Maracanã, contra o Cuiabá. Porém, antes disso, a equipe duela nesta quarta, às 21h30, em casa, contra o RB Bragantino, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil.

