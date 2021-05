++ Após novos lançamentos de foguetes, Israel ataca Líbano ++

TEL AVIV, 19 MAI (ANSA) – O Exército de Israrel anunciou que atingiu “um certo número de objetivos no território libanês” após quatro foguetes terem sido disparados do território do Líbano nesta quarta-feira (19). Dos quatro disparos, três foram interceptados e um caiu em uma cidade no norte do país. (ANSA).

