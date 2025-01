Após novo laudo, mulher presa por envenenar irmãos pode ser inocentada

Um novo laudo pode inocentar uma mulher que foi presa após ser apontada como a pessoa que matou dois irmãos de 7 e 8 anos em Parnaíba, no Piauí. Lucélia Maria Gonçalves está presa há cinco meses. Ela era vizinha da família dos meninos. De acordo com resultado da perícia feita nos cajus que foram comidos pelos meninos antes de morrer, não foi encontrada a presença de veneno nas frutas. As informações são do programa Fantástico, da TV Globo.

O resultado do laudo saiu um dia após Francisco de Assis da Costa, padrasto da mãe das crianças, ser preso como principal suspeito de envenenar um baião de dois comido por ele e toda a família em um almoço que ocorreu no primeiro dia do ano. Por conta disso, a investigação foi reaberta e as suspeitas do crime anterior também recaem sobreo homem.

De acordo com o promotor do caso, ainda não há um elemento que o coloque diretamente na cena do crime. No entanto, existe a informação de que as crianças teriam ingerido outro alimento que não o caju. Sendo assim, o Ministério Público pediu a revogação da prisão de Lucélia, que sempre negou o crime. Ela teve a casa incendiada por populares.