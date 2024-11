Após novo depoimento, Moraes mantém benefício da deleção de Cid

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/11/2024 - 18:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 21 NOV (ANSA) – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (21) manter o benefício da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Cid, que corria risco de ser preso em razão das contradições e omissões citadas pela Polícia Federal (PF) no seu depoimento sobre os supostos planos golpistas no fim de 2022, prestou esclarecimentos a Moraes por quase três horas no STF.

O militar, que não estava de farda, voltou para a casa depois de ter mantido seus benefícios. Essa foi a segunda vez em oito meses em que precisou dar explicações para as autoridades. O acordo de delação premiada de Cid foi fechado em setembro do ano passado.

Ainda não há informações sobre o que o ex-auxiliar de Bolsonaro disse no decorrer da oitiva.

Já em depoimento à PF, ocorrido na última terça-feira (19), o tenente-coronel negou ter qualquer conhecimento do plano para assinar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e Moraes. (ANSA).