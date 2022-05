Após novela, Vitinho se despede do São Paulo: ‘Sempre serei grato’ Joia da base não renovou o vínculo com o Tricolor, que tentou a extensão

O atacante Vitinho se despediu do São Paulo em publicação nas redes sociais. O jogador, que fez uma boa Copa São Paulo de Futebol Jr em janeiro, tinha contrato com o Tricolor até o meio do ano.





– O São Paulo me proporcionou muita coisa, me deu a chance de mostrar meu futebol ao Brasil, sou grato, e sempre serei grato por tudo que o São Paulo fez por mim!!! Saio daqui de cabeça erguida e convicto que dei o meu melhor sempre que meu futebol foi colocado à prova – escreveu Vitinho.

A jovem promessa teve uma longa novela de renovação do seu contrato. Ainda neste início de temporada, o atleta recebeu duas propostas de clubes estrangeiros. O primeiro interessado pretendia deixar um pequeno valor, pensando em uma venda futura, mas sem desembolsar nada de forma antecipada, enquanto o segundo ofereceu 200 mil dólares (cerca de R$ 1 milhão na cotação atual).

Porém, a diretoria do São Paulo fez uma proposta na qual pretendia renovar com o meia após a final da Copa São Paulo, mas não obteve respostas e a renovação não foi realizada.

