Após novela na TV Globo, Vicente Alvite, de 7 anos, estreará em musical

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2023 - 9:44 Compartilhe

Logo após ter participado da novela ‘Travessia‘, da TV Globo, dando vida à Tonho, Vicente Alvite se prepara para estrear no teatro musical. O garoto de 7 anos está no elenco do musical “Escolinhazinha do Professor Raimundo”, dirigido por Cininha de Paula, com estreia no dia 15 de julho, na Cidade das Artes.

Na trama, Vicente interpretará o personagem Ptolomeu, que já foi de Nizo Neto e Otaviano Costa. Cininha de Paula, diretora do espetáculo, comenta sobre o garoto: “A participação do Vicente é muito bonitinha, porque ele é muito pequenininho. É um grande desafio para ele fazer esse espetáculo. É um espetáculo que canta, que dança e que faz uma composição de ator”.

“Na realidade isso é tudo resultado de um curso sobre comédia musical e, apesar da idade dele, ele tem uma concentração que o permite realizar esse trabalho mesmo com todas as agruras e dificuldades que pode ter um ator de musical”, completa.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias