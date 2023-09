Após novas revelações, Sonia Abrão se arrepende de defender Bruno De Luca e detona apresentador

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/09/2023 - 17:54 Compartilhe

A comandante do ‘A Tarde é Sua’ (RedeTV!), Sonia Abrão, voltou atrás em sua defesa a Bruno De Luca e detonou o apresentador após virem à tona novas imagens do momento do acidente com o ator KayKy Brito.

Na última edição do ‘Domingo Espetacular‘ (10), atração da Record TV, testemunhas deram seus relatos sobre o atropelamento, afirmando que De Luca foi avisado logo em seguida que a vítima era o seu amigo.

Nesta segunda-feira (11), a veterana questionou a postura do apresentador diante da tragédia com o ator. Após as recentes revelações, ela disse ter voltado atrás em sua posição.

“Eu defendi, achei que ela estava em choque, depois do depoimento eu falei: não é possível que eu tenha me enganado tanto, mas acho que eu me enganei”, declarou ela.

Para Abrão, a reação dele corresponde à omissão de socorro.

“Parece uma fuga e, por isso, provavelmente, ele vai ser chamado pra um novo depoimento e pode responder por omissão de socorro”, opinou ela.

Em depoimento à Polícia Civil, prestado na semana passada, Bruno De Luca afirmou que não sabia quem era a pessoa vítima do acidente e que somente tomou conhecimento dos fatos no dia seguinte.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias