Após nova vitória sobre o Fortaleza, Fluminense mantém invencibilidade contra times do Nordeste em 2022

Novamente na Arena Castelão e outra vez contra o Fortaleza, o Fluminense saiu de campo com um resultado positivo. A vitória por 1 a 0 nesta quinta-feira, em duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, foi a segunda em cima do adversário cearense e manteve o Tricolor do Rio com 100% de aproveitamento contra times do Nordeste na temporada: três jogos em três vitórias.

A primeira havia sido pelo Brasileirão, em maio, também por 1 a 0, com gol marcado por Luiz Henrique, por coincidência também na etapa inicial. Naquela oportunidade, aconteceram também outras semelhanças, como ótimas defesas do Fábio e gol anulado da equipe leonina pelo VAR.

ATUAÇÕES: Nonato garante vantagem do Fluminense e Fábio brilha na Copa do Brasil

Nonato marcou o único gol do Fluminense contra o Fortaleza (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Aliás, enfrentar os times cearenses vem trazendo bons momentos aos tricolores. Na despedida do atacante e ídolo Fred, o Flu também saiu com o resultado positivo. No Maracanã completamente abarrotado, com gols de Cano e Matheus Martins, a equipe de Fernando Diniz ganhou por 2 a 1.

Vale lembrar que o Fluminense ainda vai enfrentar os cearenses mais três vezes. Diante do Fortaleza, além do jogo de volta pela Copa do Brasil, dia 17, no Maracanã, tem o jogo do returno do Brasileirão, também no Rio de Janeiro, que irá acontecer em setembro.

Enquanto contra o Ceará, o duelo está marcado apenas para o final de outubro. O Fluminense volta a campo na próxima segunda-feira, 20h, para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, pela 20ª Rodada do Brasileirão. Com 34 pontos, o Tricolor pode assumir a vice-liderança, caso ganhe diante do Peixe e o Corinthians tropece contra o Botafogo, em São Paulo.

E MAIS:

E MAIS: