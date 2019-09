Após nova vistoria, viaduto Alcântara Machado é totalmente liberado para carros

Após passar por nova vistoria na tarde desta quarta-feira, 18, o viaduto Alcântara Machado, que fica na região da Mooca, foi totalmente liberado para o tráfego de veículos leves e também ônibus simples. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a estrutura tem condições de suportar o tráfego de veículos nos dois sentidos. A liberação foi feita pela CET por volta de 17h. No entanto, caminhões e ônibus articulados continuam proibidos de circular pela via.

O viaduto foi atingido por um incêndio na última quinta-feira, 12, e estava com o trânsito parcialmente liberado para carros. Cerca de 100 pessoas viviam embaixo do viaduto.

No final de semana, de acordo com a Prefeitura, foram feitos serviços de limpeza do local, retirada de amostras de material da estrutura do viaduto e remoção da camada de concreto que foi danificada pelo fogo. As amostras estão passando por análise para que seja definido qual o dano que o incêndio causou ao viaduto. Ainda segundo a Prefeitura, o projeto de recuperação da estrutura está em elaboração.

Em nota, a gestão Covas afirma que até a próxima semana serão publicadas no Diário Oficial as contratações emergenciais do laudo estrutural do viaduto Alcântara Machado e da obra de recuperação da via.