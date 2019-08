Após nova derrota em casa pela Série B, São Bento demite o técnico Doriva

O São Bento comunicou na manhã desta quinta-feira o desligamento do técnico Doriva do comando do clube de Sorocaba (SP). A decisão foi tomada após a derrota em casa para o América-MG por 2 a 0, na quarta, em pleno estádio Walter Ribeiro, pela 19.ª rodada, a última rodada do primeiro turno, do Campeonato Brasileiro da Série B.

O treinador deixa o clube na 18.ª colocação com 19 pontos, a um de deixar a zona de rebaixamento. Após 19 partidas, foram cinco vitórias, quatro empates e 10 derrotas, com um aproveitamento de apenas 33,3% na Série B.

“Em reunião na manhã desta quinta-feira (29), entre a diretoria do São Bento e o técnico Doriva, após entendimento de ambas as partes, ficou definido que o treinador não segue no comando do clube no segundo turno da Série B. Agradecemos ao Professor Doriva por toda sua dedicação e profissionalismo ao Azulão de Sorocaba durante esse período e desejamos sucesso na carreira deste grande profissional. Os auxiliares Luizinho Rangel e Marcelo Cordeiro assumem o comando da equipe interinamente”, avisou o São Bento, em nota oficial.

Com a saída de Doriva, o São Bento sai em busca de um novo treinador e quatro nomes aparecem na pauta. São eles: Roberto Cavalo, Marcelo Veiga, Lisca e Milton Mendes, este um grande sonho do presidente do clube, Márcio Rogério Dias.

Esta é a terceira mudança de comando do time de Sorocaba na temporada de 2019. Apenas no primeiro semestre passaram pelo clube Marquinhos Santos e Silas, sem contar o interino Luizinho Rangel. A expectativa é que um novo nome seja anunciado até o próximo compromisso do clube na Série B. O desafio é diante do Atlético Goianiense, neste sábado, às 16h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

