Após nova crise, Papa teve noite ‘tranquila’ em hospital

ROMA, 1 MAR (ANSA) – Após sofrer uma piora em seu quadro clínico, o papa Francisco passou a última noite de forma “tranquila” e manteve seu repouso no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, de acordo com o novo boletim médico divulgado neste sábado (1º) pela Sala de Imprensa do Vaticano.

Ainda segundo fontes vaticanas, o líder da Igreja Católica não teve outras crises respiratórias e tomou café durante a manhã, além de ter lido alguns jornais.

Embora as notícias sobre suas condições clínicas sejam mais positivas, o pontífice de 88 anos ainda possui um quadro de saúde considerado complexo. Os médicos da unidade de saúde romana seguem sem dar um prognóstico.

As mesmas fontes acrescentaram que a “crise isolada de broncoespasmo, que resultou em um episódio de vômito com aspiração”, não envolveu outros órgãos. Além disso, o religioso não está com febre.

Stefano Nardini, ex-presidente da Sociedade Italiana de Pneumologia, avaliou que a crise de ontem (28) do Papa poderá prolongar o tempo de internação do pontífice.

“O tempo de internação é maior, nessa situação a ventilação não invasiva com máscara de oxigênio e aumento da pressão é útil. Porém, poderá levar pelo menos uma semana para resolver o prognóstico. Uma vez resolvido, um caminho terapêutico terá então que ser decidido e os tempos para uma possível alta ficarão mais claros”, explicou o especialista. (ANSA).