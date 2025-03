Após nova crise, Papa descansou durante a noite, diz Vaticano

CIDADE DO VATICANO, 4 MAR (ANSA) – Após sofrer uma nova crise no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, o papa Francisco dormiu a noite toda e continuou descansando, informou o Vaticano nesta quarta-feira (4).

A assessoria de imprensa vaticana acrescentou que o pontífice de 88 anos continua fazendo terapia e fisioterapia respiratória sem máscara de oxigênio.

De acordo com fontes do Vaticano, a condição clínica do religioso apresentou uma estabilidade em meio ao complexo quadro do Papa. Além disso, elas afirmaram que o humor de Francisco continua “bom”.

Stefano Nardini, ex-presidente da Sociedade Italiana de Pneumologia, analisou o atual quadro de saúde do líder da Igreja Católica, que sofreu dois episódios de insuficiência respiratória aguda na última segunda-feira (3).

“Como sempre acontece nessas situações, quanto mais tempo dura o estado agudo, mais o organismo fica enfraquecido. A imobilidade e a ventilação debilitam os músculos respiratórios e as vias aéreas ressecam, dificultando a expulsão do muco”, explicou o especialista.

Já Saverio Cinti, professor de anatomia da Universidade Politécnica das Marcas, avaliou que pneumonia bilateral do Papa pode estar relacionada ao excesso de peso, em particular ao acúmulo de gordura abdominal.

“É uma possibilidade pouco conhecida, mas que deve ser levada em consideração, pois existem terapias específicas. Uma descoberta recente nossa identificou a possibilidade de que o acúmulo excessivo de gordura pode causar embolia gordurosa com consequente pneumonia bilateral, causando desconforto respiratório agravado também pela formação de membranas hialinas que reduziriam a possibilidade de boa oxigenação do sangue”, observou. (ANSA).