Após nova cirurgia, Preta Gil faz fisioterapia e caminha pelo hospital

Após passar por uma cirurgia para retirada da bolsa de ileostomia e reconstrução do trato intestinal, na quinta-feira, 30, a cantora Preta Gil já iniciou as sessões de fisioterapia. No Instagram, a artista compartilhou um vídeo realizando exercícios.

Na manhã deste sábado, 2, Preta Gil também compartilhou com os seguidores um vídeo caminhando pelo hospital Sírio Libanês, em São Paulo, ao lado da amiga Ananda Paixão.

O procedimento pelo qual a cantora passou faz parte do tratamento contra o câncer.

Na madrugada desta sexta-feira, 1°, a equipe da cantora tranquilizou o público sobre a internação. “A todos que amam a Preta, a cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão da ileostomia ocorreu com grande êxito”, diz a nota divulgada nas redes sociais da cantora.

Ainda no Instagram, Preta Gil agradeceu o carinho e preocupação dos fãs. “Já estou no quarto! Obrigada pelas mensagens de amor e carinho”, escreveu.

