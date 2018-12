Após Neilton, Inter reforça ataque com a contratação de Guilherme Parede

O Internacional voltou a reforçar o seu setor ofensivo para a temporada 2019. Neste domingo, a diretoria do clube gaúcho anunciou a contratação do atacante Guilherme Parede, que estava no Coritiba. O jogador chega ao time cedido por empréstimo até 31 de dezembro, com uma cláusula que dá para a equipe a opção de adquiri-lo ao fim desse período.

Os detalhes financeiros da transação não foram revelados, mas o acordo se deu nos mesmos moldes da chegada de Neilton. No último sábado, o Inter anunciou a contratação do velocista atacante junto ao Vitória e explicou que foi ele se tornou reforço também negociado por empréstimo até o encerramento da temporada e com a possibilidade de aquisição depois desse vínculo.

Embora tenha dado os seus primeiros passos no futebol pelo Operário-PR, Guilherme Parede, de 23 anos, estava no Coritiba desde a categoria juvenil. Ele também teve passagens por J.Malucelli, do Paraná, e Ypiranga, de Erechim, em 2017. E se destacou mesmo na temporada 2018, quando foi o artilheiro do Coritiba com 12 gols marcados, além de ter dado três assistências nos 47 jogos que disputou.

Guilherme Parede deverá se apresentar ao time gaúcho no dia 3, quando os jogadores vão iniciar a pré-temporada sob o comando do técnico Odair Hellmann. A estreia oficial do Inter em 2019 está agendada para o fim de semana dos dias 19 e 20 de janeiro, quando o time visitará o São Luiz, em Ijuí, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Já o compromisso inicial na Copa Libertadores, ainda contra adversário a ser determinado, está agendado para 6 de março e será como visitante.