Após negativa de Renato, Corinthians evita ‘Operação Mancini’ e define Aguirre como novo alvo; entenda Timão busca novo técnico, e argentino é a prioridade do momento. Embora a diretoria seja receosa com estrangeiros, experiência no Brasil joga a favor de Diego

Renato Gaúcho já é água passada no Corinthians. Após a recusa do treinador na noite da última quinta-feira (20), o Timão já definiu o seu novo alvo para a assumir o clube: o argentino Diego Aguirre.

A diretoria corintiana evita repetir o modelo de negociação que culminou com a contratação do técnico Vagner Mancini, demitido no último domingo (16), em outubro do ano passado. Na ocasião, o Alvinegro ficou quase um mês no mercado, após dispensar Tiago Nunes, e fechou com Mancini em uma operação que pegou muita gente de surpresa.

Agora, o estafe do Timão tem trabalhado com alvos bem definidos e evita fazer da busca por um novo treinador uma novela.

Desde o início da busca por um novo técnico, uma opção estrangeira foi vista como inviável, mas não descartada por completo. No entanto, Diego Aguirre já trabalhou no Brasil e não demandaria um grande período de adaptação em relação a calendário, filosofia e formas de trabalho.

Nomes brasileiros como Dorival Júnior, que está no mercado e se encaixaria nos padrões financeiros do Corinthians, e Fábio Carille, que está em fim de contrato no Al-Ittihad, não possuem boa aceitação da torcida, por isso não foram contatados pelo clube do Parque São Jorge.

