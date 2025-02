Após negar uso de drogas, Justin Bieber canta sobre ficar ‘chapado’ e preocupa fãs

Dias após negar estar utilizando drogas e chamar os boatos de “narrativas obscenas”, Justin Bieber, 30, preocupou os fãs com uma publicação recente no Instagram, em que aparece ao lado de um amigo cantando um rap sobre “ficar chapado”.

As críticas começaram no início de fevereiro, quando o cantor foi fotografado em Nova York com uma aparência visivelmente abatida.

Para o site “TMZ”, o representante de Bieber disse que ele não está utilizando nenhum tipo de droga pesada, e está “simplesmente em um dos melhores momentos de sua vida”.

“Essa narrativa persistente sobre a saúde mental e física de Justin é exaustiva e lamentável e mostra que, apesar da verdade óbvia, as pessoas estão comprometidas em manter vivas narrativas negativas, obscenas e prejudiciais”, afirmou.

O caso é que após essa declaração, Justin compartilhou uma postagem em que faz rimas sobre ficar “chapado”. “Eu sou como um cara voador, eu voo alto como um pássaro, eu vou alto como se eu fosse aquele cara”, canta.

Nos comentários, seguidores do famoso demonstraram reações mistas. “Estranho mas fofo”, comentou um perfil. “Bieber está de volta”, escreveu um segundo. “Jesus te ama mano! Não volte aos seus velhos hábitos!”, apontou uma terceira pessoa.