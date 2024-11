Após nascimento do filho, Eliezer posta fotos com a família completa: ‘Transbordando de amor’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2024 - 15:51 Para compartilhar:

O ex-BBB Eliezer publicou duas fotos em seu Instagram em que aparece ao lado da família completa – que inclui a esposa, Viih Tube, a filha Lua Di Felice e o mais novo filho do casal, Ravi.

“Nós 4. Minha família. Obrigado meu Deus, coração transbordando de amor e gratidão por tudo que o Senhor preparou pra minha vida. Não sei nem o que dizer, impossível descrever tudo o que estou sentindo… só agradecer, agradecer e agradecer”, escreveu Eliezer na legenda da postagem.

As fotografias fazem parte dos primeiros registros após o nascimento de Ravi, que veio ao mundo na última segunda-feira, 11. Ele é o primeiro menino de Viih Tube e Eli, que já são pais de Lua Di Felice, de um ano e sete meses.

Em um vídeo veiculado no último sábado, 16, o casal de ex-BBBs emocionou os fãs ao postar um vídeo sobre o nascimento de Ravi. Na filmagem, a filha Lua conhece o novo irmão, enquanto os cônjuges se comovem e dividem momentos íntimos. Já no domingo, 17, Viih Tube compartilhou outra gravação, que acompanha o processo do parto desde as contrações até a chegada do bebê.

“O dia mais inesquecível da minha vida! Esse parto me ensinou muito! Me ensinou a ter fé, me ensinou que não tenho o controle de tudo, me ensinou a confiar ainda mais em Deus que ele cuida de tudo, me ensinou a saber parar quando o corpo dá sinais, me ensinou que não tem nada mais precioso que a segurança e a saúde da minha família”, declarou a influencer na publicação.