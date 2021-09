Após namorada dizer que era estuprada por padrasto, jovem esfaqueia sogros

Um jovem de 20 anos foi preso depois de agredir e esfaquear os sogros em Peruíbe, no litoral de São Paulo. De acordo com reportagem do portal de notícias G1, ele confessou o crime e disse que fez o ataque porque a esposa era abusada pelo padrasto.

A polícia chegou ao local do crime depois de ser acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. Ao chegar ao local, os agentes encontraram uma mulher de 56 anos e um homem de 54 machucados e em estado grave. Depois do ataque, o casal foi socorrido e está internado. Agora, a polícia investiga o caso.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência afirmaram que adolescente de 16 anos com quem o jovem vive uma união estável disse à equipe que os dois estavam em uma festa. No local, ele teria ingerido bebida alcoólica e ficado agressivo. Então, ela foi embora para o apartamento deles levando o filho do casal.

Ao ser preso, o homem disse que a adolescente tinha contado que tinha sido abusada mais de uma vez e que ela tinha contado para a mãe, que não tinha acreditado nela. Como a jovem é menor de idade, o Conselho Tutelar foi acionado e a conselheira conversou com a adolescente, que confirmou os abusos.

