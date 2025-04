Após morte do Papa, Igreja suspende canonização de Carlo Acutis, o santo ‘millennial’

O Vaticano suspendeu a cerimônia de canonização do beato italiano Carlo Acutis, que se tornará o primeiro santo “millennial” da Igreja Católica e é considerado o “padroeiro” da internet, devido à morte do papa Francisco.

A cerimônia estava marcada para 27 de abril, mas a Sala de Imprensa da Santa Sé ainda não decidiu uma nova data.

Acutis morreu em 2006, aos 15 anos de idade, vítima de uma leucemia fulminante, e se tornou um modelo de vida cristã para jovens no mundo todo após ter usado a web para difundir sua fé, o que lhe rendeu os apelidos de “padroeiro da internet” e “influenciador de Deus”.

Beatificado em outubro de 2020, ele será o primeiro santo “millennial” – geração nascida entre 1980 e 1995. Seu corpo costuma ser mantido em exposição em um esquife de vidro em Assis, na Itália, trajado com jaqueta, calças jeans e tênis da Nike, em uma tentativa da Igreja de se conectar com as novas gerações.

O Vaticano atribui a Acutis dois supostos milagres: o primeiro, que abriu caminho para a beatificação, é a cura de uma grave doença pancreática em um menino brasileiro que havia tocado uma relíquia do italiano; o segundo, que permitirá a canonização, é a cura de uma jovem costarriquenha que estava à beira da morte depois de um acidente de bicicleta.

Por outro lado, o Vaticano assegurou que o Jubileu de 2025 “continua aberto”, inclusive com a missa do Jubileu dos Adolescentes mantida para 27 de abril.