Após morte do irmão, apóstolo Valdemiro Santiago diz que vai se vacinar

Após a morte de seu irmão, bispo Vanderley Santiago, de 53 anos, vítima de complicações da Covid-19, na segunda-feira (28), o apóstolo Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, disse que irá se vacinar contra a doença.

O religioso confirmou a informação ao portal ACidadeON São Carlos, do grupo EPTV, nesta terça-feira (29), mesmo dia em que o bispo Vanderley foi sepultado em São Carlos, no interior de São Paulo.

“Vou me vacinar, com certeza. Não que eu confie na vacina, só confio em Deus. Até porque eu devo obediência também, não é?”, disse Valdemiro.

No ano passado, o pastor vendeu sementes com a promessa de cura para a Covid-19 por R$ 1 mil. Em um vídeo, Valdemiro mostra um suposto exame que comprovaria que uma pessoa teria se curado da doença após utilizar a semente.

O irmão do pastor, Vanderley, já havia tomado a primeira dose contra a Covid-19 em 16 de junho, mas foi internado após se sentir mal durante um culto. Ele foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Felícia, e sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto aguardava transferência para um leito de UTI.

Vale lembrar que, para uma imunização total contra a doença, é necessário que a pessoa tome as duas doses das vacinas disponíveis no Brasil, com os intervalos recomendados entre as doses para cada uma delas, com exceção da vacina da Janssen, que é de apenas uma dose.

